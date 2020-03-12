Житель Мурманска организовал сеть сбыта наркотиков в Карелии

Полицейские Карелии пресекли деятельность организованной группы из восьми человек, которые работали на один интернет-магазин, продававший наркотики. Было изьято около 800 граммов наркотического вещества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Организатора группы задержали при выходе из дома, а четверых соучастников, среди которых одна женщина, после того, как они забрали закладку. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.

Одновременно с этим полицейские узнали, что в Петрозаводске делает закладки наркотиков житель Мурманска. Стражи порядка задержали 22-летнего мужчину при получении крупной партии. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом синтетического происхождения. Также наркотик изъят у него по месту жительства, а во время дальнейших мероприятий сотрудники полиции обнаружили тайники, устроенные фигурантом.

По версии правоохранителей, сперва житель Заполярья выполнял обязанности розничного закладчика. Через некоторое время ему доверили реализацию более крупных партий. Также в его обязанности входило дробление опта на мелкие части и дальнейшая их реализация посредством тайников-закладок. Полицейские нашли подтверждения того, что северянин обустраивал тайники и для задержанных ранее жителей карельской столицы. При этом мужчина находился в федеральном розыске - он скрылся с территории Мурманска от суда, будучи обвиняемым по уголовному делу о наркопреступлении.

Петрозаводские полицейские установили причастность еще двух курьеров к преступной деятельности. В интересах того же интернет-магазина петрозаводчане, мужчина и женщина, осуществляли бесконтактный сбыт наркотиков.

Следствие продолжается.