Следком займется страшной гонкой с жертвами в центре Петрозаводска

Материалы проверки по ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске, в котором пострадали несовершеннолетняя и женщина, передадут в Следком по Карелии.

Как сообщили в ведомстве, «учитывая общественный резонанс», следственным управлением инициирован перед надзорным ведомством вопрос о передаче материалов проверки для проведения дальнейшей доследственной проверки следователями следственного управления.

«В рамках проверки будут тщательно проверены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение»,

- заключили в СК.

Напомним, накануне вечером в карельской столице несколько автомобилей устроили гонки в центре города. Спустя считанные секунды в районе Студенческого бульвара автомобиль «Киа Рио» вылетел на тротуар и снес 47-летнюю женщину и 16-летнюю девочку.

За рулем автомобиля находился 31-летний петрозаводчанин. Его привлекли к административной ответственности по статье 12.16. КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Второго водителя, 24-летнего молодого человека, управлявшего автомобилем «Мерседес», также привлекли к адиминистративной ответственности. Оба были трезвы.