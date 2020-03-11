11 марта 2020, 17:40
Магазинный вор задержан сотрудниками Росгвардии в Кондопоге
Мужчина 8 марта пытался похитить спиртное и продукты в одном из сетевых магазинов
В Кондопоге за хищение задержан посетитель магазина, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.
Как рассказали стражи порядка, днем 8 марта сработала тревожная сигнализации в одном из сетевых магазинов на улице Пролетарской. Наряд Кондопожского отдела вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на объект и задержал мужчину 1986 года рождения. Злоумышленник пытался похитить спиртное и продукты питания почти на 1000 рублей.
«Задержанный передан сотрудникам полиции. Ему грозит административная ответственность по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»«,
– говорится в сообщении.
Аналогичные попытки хищения зарегистрированы в Петрозаводске. Злоумышленники задержаны сотрудниками вневедомственной охраны и так же переданы полицейским.