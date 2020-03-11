Магазинный вор задержан сотрудниками Росгвардии в Кондопоге

В Кондопоге за хищение задержан посетитель магазина, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.

Как рассказали стражи порядка, днем 8 марта сработала тревожная сигнализации в одном из сетевых магазинов на улице Пролетарской. Наряд Кондопожского отдела вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на объект и задержал мужчину 1986 года рождения. Злоумышленник пытался похитить спиртное и продукты питания почти на 1000 рублей.

«Задержанный передан сотрудникам полиции. Ему грозит административная ответственность по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»«,

– говорится в сообщении.

Аналогичные попытки хищения зарегистрированы в Петрозаводске. Злоумышленники задержаны сотрудниками вневедомственной охраны и так же переданы полицейским.