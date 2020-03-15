15 марта 2020, 18:29
Первый клещ в этом году зафиксирован в Карелии
Жительница поселка Салми нашла насекомое на себе после благоустройства участка
Жительница поселка Салми Питкярантского района 11 марта обнаружила на себе клеща. Об этом она рассказала изданию «Новая Ладога».
По словам женщины, клещ был маленький и вялый, но целеустремленный. Она также сообщила, что накануне происшествия занималась благоустройством участка у своего дома и ходила по траве.
Официальных сообщений от Роспотребнадзора о первых укусах клещей в этом году еще не было.
Напомним, ранее в МЧС назвали таежного и лесного клещей самыми опасными и посоветовали прививаться и тщательно соблюдать правила походов в лес.