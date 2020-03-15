Первый клещ в этом году зафиксирован в Карелии

Жительница поселка Салми Питкярантского района 11 марта обнаружила на себе клеща. Об этом она рассказала изданию «Новая Ладога».

По словам женщины, клещ был маленький и вялый, но целеустремленный. Она также сообщила, что накануне происшествия занималась благоустройством участка у своего дома и ходила по траве.

Официальных сообщений от Роспотребнадзора о первых укусах клещей в этом году еще не было.

Напомним, ранее в МЧС назвали таежного и лесного клещей самыми опасными и посоветовали прививаться и тщательно соблюдать правила походов в лес.