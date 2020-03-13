В МЧС России назвали самых опасных для человека клещей

Таежные и лесные клещи наиболее опасны для человека, поскольку они являются переносчиками опасных заболеваний. Об этом россиянам напомнили в МЧС, пишут «Известия».

При обычной зиме пик активности клещей приходится на май-июнь. Затем следует некоторый спад, а в августе клещи вновь активизируются, но в это время их уже не так много, как весной.

Этой весной во многих регионах из-за аномальной зимы клещи стали активны намного раньше. В связи с этим специалисты призывают жителей России строго соблюдать правила безопасности при посещении лесов, а также делать профилактические прививки.