«АвтоВАЗ» отзывает тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» вынужден отозвать более 12 тысяч своих автомобилей в России из-за выявленных проблем с тормозами. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Росстандарта.

Отзыв касается автомобилей моделей Lada Largus, Vesta и XRay, реализованных с сентября 2019 года по настоящее время. Как сообщили в Росстандарте, на заводе могли установить на транспортные средства бракованные вакуумные усилители тормозов. Они могут подлежать замене.

Компания оповестит владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр. Все работы для автомобилистов будут бесплатными.