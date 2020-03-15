Ветеранам вручают юбилейные медали к 75-летию Победы

В мэрии Петрозаводска проходит вручение юбилейных медалей 75-летия победы.

Награды в один день вручить не получается. Участников войны, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла у нас 2590 человек. Пришлось героев войны приглашать на вручение группами. На вручении присутствуют представителей администрации города и депутатов Петросовета.

«Истинное патриотическое воспитание – это именно рассказ участников событий в этой страшной войне, рассказ об этом подвиге, об этих лишениях, о трудностях. Нашим детям, внукам и вообще всем знакомым людям», – высказался вручавший медали Александр Антипов