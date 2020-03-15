15 марта 2020, 14:29
Общество

Валаам закрыли на карантин

Весь март посетителей на острове почти не было, поскольку ремонтировался катер

Валаамский монастырь закрыли на карантин, как минимум, до 19 апреля - православной Пасхи. Карантин связан с распространением коронавируса, пишет «Фонтанка».

По данным издания, официально о закрытии монастыря пока не объявлено, но это вопрос времени.

В одной из островных гостиниц сообщили, что они уже закрыты. Во второй гостинице отметили, что весь март посетителей и так почти не было - ремонтировался катер, доставлявший на остров паломников. Отныне привозить гостей на Валаам запрещено и по воде, и по воздуху. При этом, на март-апрель почти все места в гостиницах были забронированы.

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Метки: 
Валаам
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коронавирус
остров
Пасха
новости Карелии