Валаам закрыли на карантин

Валаамский монастырь закрыли на карантин, как минимум, до 19 апреля - православной Пасхи. Карантин связан с распространением коронавируса, пишет «Фонтанка».

По данным издания, официально о закрытии монастыря пока не объявлено, но это вопрос времени.

В одной из островных гостиниц сообщили, что они уже закрыты. Во второй гостинице отметили, что весь март посетителей и так почти не было - ремонтировался катер, доставлявший на остров паломников. Отныне привозить гостей на Валаам запрещено и по воде, и по воздуху. При этом, на март-апрель почти все места в гостиницах были забронированы.