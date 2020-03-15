Власти Петрозаводска улучшат условия для организации блокадников

Власти карельской столицы улучшат условия, в которых работает организация блокадников, и выделят ей новое помещение на улице Ригачина. Также в Петрозаводске будет открыт музей памяти жителей блокадного Ленинграда. Об этом мэр Ирина Мирошник объявила 15 марта на встрече с членами городской общественной организации блокадников.

Пока что организация блокадников работает в подвальных комнатах в Закаменском переулке, которые получила еще в 1992 году. На Ригачина им будет предоставлено более удобное и обустроенное помещение. Там планируется создать музей, посвященный блокаде Ленинграда. Ирина Мирошник сказала, что все организационные, юридические и финансовые вопросы возьмет на себя мэрия. А блокадники выступят в качестве экспертов при создании экспозиции. Кроме того, они смогут проводить в музее встречи и экскурсии, делиться с посетителями воспоминаниями о жизни в осажденном городе.

«Помещение потребует ремонта и оформления. Администрация города возьмет на себя эти расходы, и на безвозмездной основе мы предоставим дополнительные площади для размещения музея. Мы также рассчитываем, что со временем организация «Жители блокадного Ленинграда» переедет туда в своей офисной части»,

— отметила Ирина Мирошник.

При этом за организацией блокадников остается и старое помещение в Закаменском переулке: общественники смогут пользоваться им столько, сколько захотят. Более того, с мая 2020 года им не придется оплачивать коммунальные услуги: эти расходы также возьмет на себя город.

«Депутатский корпус поддержал финансирование ветеранских организаций, деньги в бюджете заложены. И надеемся, что Петрозаводск приобретет новый интересный музей, и память о той великой войне останется в умах детей, которые будут его посещать, и гостей города», — добавил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

Руководитель организации блокадников Вера Ермакова поддержала идею создания музея и отметила, что ее обсудят на ближайшем расширенном заседании правления общественной организации.

Фото: «Республика» / Любовь Козлова