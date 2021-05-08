Пожилым жителям Карелии разрешили ходить по магазинам в любое время

Жителям Карелии старше 65 лет разрешили посещать продуктовые магазины в любое время удобное для них время. Об этом на своей странице сообщил губернатор Артур Парфенчиков.

– В последнее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Карелии стабилизировалась. Кроме того, в республике достаточное количество вакцины, что позволяет прививать от коронавируса всех желающих, в том числе людей старшего поколения. В связи с этим принято решение отменить ограничения для жителей Карелии старше 65 лет, которые действовали на территории городов и районных центров республики. Теперь люди старшего поколения могут посещать продовольственные магазины в любое удобное для них время. Распоряжение об этом подписал накануне, – написал глава республики.

Также он полностью отметил ограничения по количеству посетителей в магазинах площадью менее 200 квадратных метров, ограничения по наполняемости фудкортов, фитнес-центров, детских игровых и батутных центров.

Губернатор подчеркнул, что соблюдение масочного режима, дистанции и других противоэпидемических мер в общественных местах остается обязательным. // Фото: pixabay.com/ru