Любитель приятных запахов обчистил магазин косметики в Карелии

В Олонце неизвестный вынес из магазина косметики парфюмерные изделия. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, общая стоимость похищенного составила около 5,5 тысячи рублей. Преступление было совершено 6 мая, инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Еще одна кража произошла в тот же день в поселке Надвоицы Сегежского района. Сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Металлургов. На место прибыла группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны. По словам сотрудников торгового заведения, гражданка похитила товар на сумму свыше 2,5 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу. Информация о происшествиях передана в полицию. // Фото: pixabay.com/ru