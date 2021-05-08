Три новых смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса. Как сообщает оперштаб, в Пряжинской ЦРБ скончалась жительница поселка Новая Вилга 1943 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн умер житель Петрозаводска 1967 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1946 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, подчеркивают в оперативном штабе.



Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 42 жителей Карелии. Из этого числа 10 пациентов имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 53 человека.

По состоянию на 8 мая в Карелии выявлено 7506,4 случая COVID-19 на 100 тысяч населения. Для сравнения, по России этот показатель составляет 3314,2 случая, по Северо-Западу – 5803,1. // Фото: pixabay.com/ru