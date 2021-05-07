Первые теплоходы прибыли на остров Кижи

На остров Кижи прибыли первые теплоходы нового туристического сезона 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Сегодня жемчужина Карелии встречала четырехпалубные озерно-речные круизные теплоходы «Санкт-Петербург» и «Ленин». Остров встретил гостей ветреной, но солнечной погодой.

Напомним, в прошлом году туристической отрасли Карелии, в том числе и Кижам, пришлось жить в условиях коронавирусных ограничений. В частности, действовали строгие нормы, касающиеся размеров туристических групп.

В этом году из-за пандемии организованных групп иностранных туристов на острове также пока не ожидается. Фото музея-заповедника «Кижи»