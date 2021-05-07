В голосовании за объекты благоустройства лидирует Кукковский сквер
Стали известны объекты - лидеры в голосовании на платформе za.gorodsreda.ru за проекты благоустройства в Карелии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В Петрозаводске больше всех голосов набрал Кукковский сквер (1227), на один голос от него отстает Губернаторский сад (1226), на третьем месте – территория в районе дома №14 по улице Ключевой (996).
В Сегеже на первом месте – сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр. Бумажников (619), в Кондопоге – сквер Пионеров (556), в Костомукше – площадка на набережной озера Контокки (436).
Ниже мы публикуем полный список объектов, которые принимают участие в голосовании.
Петрозаводск
Аллея Алексея Сиверикова – 521
Губернаторский сад – 1226
Калининская аллея – 374
Кукковский сквер – 1227
Сквер Маршала Мерецкова - 407
Сквер Черемушки - 319
Спортивный сквер – 655
Территория в районе дома № 40 по Березовой аллее – 884
Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту – 985
Территория в районе дома № 6 по улице Крылова – 371
Территория в районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской – 455
Территория в районе дома № 7 по улице Труда – 716
Территория в районе дома №14 по Ключевой улице – 996
Якорный парк – 683
Кондопога
Сквер Пионеров – 556
Сквер на пр. Калинина – 341
Сквер по ул. М.Горького – 104
Ул. Пролетарская в районе домов №29, 31, 33, 35 (бывшая площадь Мира) – 174
Сегежа
Сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр. Бумажников – 619
Сквер у памятника «Воинам Карельского фронта» между храмом и д. № 13 по ул. Антикайнена - 269
Сквер у памятника В. И. Ленину перед гостиницей «Выг» - 168
Сквер у памятника Партизану на ул. Мира - 149
Костомукша
Благоустройство бульвара Лазарева – 415
Благоустройство городского пляжа – 141
Организация прогулочной тропы «Светлый берег» – 196
Площадка на набережной озера Контокки – 436
Площадь для проведения праздников в д. Вокнаволок по ул. Совхозная – 177
Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отобрано 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе zagorodsreda.ru. С 23 апреля свой голос оставили 12877 человек (в Петрозаводске – 9476, в Кондопоге – 1111, в Костомукше – 1212, в Сегеже – 1078).
Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды».
Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлится до 30 мая. Фото Евгения Лисакова