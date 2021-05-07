Ремонт дорог в Петрозаводске переходит на новые улицы

В Петрозаводске продолжается ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на Лесном проспекте, на улице Правды и на Пряжинском шоссе, сообщает пресс-служба мэрии города. На объектах трудятся 80 человек, задействовано 30 единиц техники.

Сегодня ночью будет заасфальтирован участок улицы Правды от проспекта Александра Невского до Казарменской улицы. Завершить этот объект полностью планируется в выходные дни. На Лесном проспекте продолжается фрезерование старого асфальта и установка нового бортового камня. После завершения работ на улице Правды начнется асфальтирование этой магистрали. Кроме того, сегодня идет укладка асфальта на Пряжинском шоссе.

Далее планируется приступить к ремонту Соломенского и Петрозаводского шоссе, Сулажгорской и Новосулажгорской улиц, Октябрьского проспекта.

Напомним, всего в 2021-2022 годах в столице Карелии в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 29 улиц и тротуары на семи из них.