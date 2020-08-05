Названы адреса заболевших COVID-19 за прошедшие сутки в Петрозаводске

Согласно карте распространения коронавируса в Карелии на утро 5 августа в Петрозаводске выявлено 15 новых адресов заболевших.

Десять адресов, где очаг ранее не регистрировался: ул. Пролетарская, 40; наб. Варкауса, 35; Боровая улица, 10Б; ул. Муезерская, 90Б; ул. С. Ковалевской, 16; ул. Машезерская, 3; ул. Калинина, 26; ул. Ригачина, 48; ул. Паустовского и ул. Древлянка, 24, корпус 1.

Также пять адресов, где очаг ранее регистрировался: пр. Октябрьский, 47; ул. Шотмана, 44; ул. Лизы Чайкиной, 14, корп. 2; пр. А.Невского, 22 и ул. Древлянка, 21.

Напомним, за прошедшие сутки в Петрозаводске зарегистрировано 16 новых заболевших. Всего в столице Карелии – 1225 человек.

Также сегодня выявлены повторные случаи заражения коронавирусом в Карелии.