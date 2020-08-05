Триста тысяч цветов высадили в Петрозаводске

В Петрозаводске подводят итоги летней кампании по озеленению. Так, этим летом в городе были высажены 300 тысяч цветов, четыре тысячи многолетних растений и 70 деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по озеленению проходят во всех микрорайонах города. На днях были высажены цветы на лестничных спусках на улице Свердлова.

Также специалисты Городского комбината благоустройства меняют неприжившиеся клены на проспекте Карла Маркса и готовятся высадить 40 ясеней на улице Сыктывкарской.

Помимо этого, в карельской столице этим летом появились 180 новых вазонов. Планируется, что они будут украшать город круглый год, а композиции в них будут меняться в зависимости от сезона.