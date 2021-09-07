Новый мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

Новая мутация коронавируса вызывает беспокойство у специалистов. Об этом заявил Энтони Фаучи, главный инфекционист США. CBS News сообщает, что он предупредил об опасности штамма «мю».

По данным Фаучи, мю-штамм, вполне возможно, способен уклоняться от защиты антител. Эксперты очень внимательно наблюдают за этой мутацией коронавируса.

При этом в США пока преобладает «дельта», в России тоже. Штамм «мю» впервые обнаружили на территории Колумбии.

По мнению профессора МГУ, вирусолога Алексея Аграновского, дельта-штамм все же опаснее мю-варианта.

Ученый рассказал «Общественной службе новостей», что в РФ доминирует именно «дельта», поэтому ее и нужно опасаться в первую очередь.

Этот штамм так прочно занял место в популяции, что «просто не пустит других игроков», считает вирусолог. // Фото: toyquests/Pixabay