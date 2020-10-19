В Кондопоге закрыли трибуны для зрителей из-за коронавируса

Карельский спорт в очередной раз страдает из-за коронапандемии. Чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, власти республики вынуждены вводить новые ограничения.

Ранее глава Карелии объявил о запрете массовых мероприятия, в том числе спортивных, численностью 50 и более человек, кроме тех, что проводятся на свежем воздухе. При этом после проведения мероприятий с численностью до 50 человек нужно будет тут же проводить уборку и дезинфекцию.

Из-за этого хоккейные матчи «СКА-ГУОР Карелия» в Ледовом дворце Кондопоги 22 октября пройдут при пустых трибунах. Информация об этом появилась сегодня в группе училища Олимпийского резерва.

«В соответствии с Распоряжением Главы Республики Карелия от 16 октября, ограничивающим количество участников массовых и спортивных мероприятий до 50 человек, хоккейные матчи «СКА-ГУОР Карелия» будут проводиться без зрителей до отмены дополнительных мер противоэпидемической безопасности».

Для поклонников будет организована видеотрансляция матча. Ссылки на трансляцию будут размещены в группе за полчаса-час до начала матча. (фото на главной ria.ru, Александр Вильф)