Воспитанники танцевального клуба «Ритм» отличились в Москве

Воспитанники танцевального клуба «Ритм» стали призерами соревнований в Москве. Петрозаводчане дважды поднимались на пьедестал почета, сообщает пресс-служба горадминистрации Петрозаводска.

В минувшие выходные спортсмены городского танцевального клуба «Ритм» приняли участие в турнире «Большой Кубок Прометея». Григорий Симонов и Руслана Ильченко показали высокие результаты на соревнованиях в Москве. Пара дважды стала серебряными призерами в европейской программе в категориях «Юниоры 1С класс» и «Юниоры 1+2». Кроме того, петрозаводчане вышли в финал в латиноамериканской программе и заняли четвертое место.

Соревнования в столице собрали участников почти из четырех десятков регионов России. К ним присоединились клубы из Карелии, Коми, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской, Тамбовской, Мурманской, Вологодской, Московской и других областей.