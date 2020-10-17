Парфенчиков ввел в Карелии новые ограничения из-за коронавируса

Ужесточение санитарных требований на фоне заметного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии в последние дни не заставили себя ждать. Губернатор Артур Парфенчиков ввел дополнительные меры противоэпидемической безопасности для сдерживания распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение уже подписано. Об этом сегодня на своей странице «ВКонтакте» сообщил Артур Парфенчиков. Руководитель республики вкратце остановился на главных нововведениях.

«Один из главных – запрет на оказание услуг посетителям без защитной маски. Это касается покупателей в магазинах, пассажиров на транспорте, клиентов в других сферах услуг».

Возвращаются ограничения, касающиеся численности массовых мероприятий.

«Запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью 50 и более человек, за исключением мероприятий на открытом воздухе. После проведения мероприятий с численностью до 50 человек необходимо незамедлительно проводить уборку и дезинфекцию помещений. Естественно, все участники должны соблюдать противоэпидемические меры (социальная дистанция, защитные маски, обработка рук антисептиком)».

Глава предложил работодателям по возможности организовать рабочий процесс, чтобы на рабочих местах одновременно находились не более 50% сотрудников. Также он потребовал ограничить командировки сотрудников в другие регионы, равно как и привлечение работников из-за пределов Карелии.

Ужесточаются меры для посетителей различных парикмахерских, салонов красоты, автомастерских, ателье и других организаций сферы услуг. По распоряжению Парфенчикова, их следует посещать только по предварительной записи, с интервалом между посетителями не менее 10 минут. Глава подчеркнул, что внутри помещений не должно быть очередей.

Также губернатор сообщил об отмене личных приемов граждан. Еще одни требования касаются ярмарок на свежем воздухе. Так, на входе должен быть стационарный диспенсер с антисептиком, обязательное соблюдение социальной дистанции. Посетители должны быть в масках, а персонал – в масках и перчатках.

Ранее на прямой линии губернатор заявил, что в ближайшее время ограничительные меры в республике из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вводиться не будут. В то же время будут ужесточены требования к ношению масок и соблюдению социальной дистанции.