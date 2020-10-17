Необычный гриб вырос в Петрозаводске

В карельской столице на Кургане внимательные горожане нашли редкий гриб. Кандидат биологических наук, старший сотрудник института леса карельского научного центра РАН Анна Руоколайнен определила и зафиксировала его впервые на территории республики, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Необычной микологической находкой стала одна из разновидностей лентарии. Lentaria epichnoa или лентария ветвистая обычно растет южнее. Ее можно встретить в Ленинградской области или на Урале.

В окрестностях лыжного центра колония грибов выросла на перепревших опилках. По данным пресс-службы мэрии, эта разновидность лентарии не является особо редкой, но есть в роде этих грибов и краснокнижные, например, Lentaria soluta или лентария простая. В России этот вид растет в природоохранных зонах Нижегородской области. (фото пресс-служба администрации города)