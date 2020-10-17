Мэрия проверила гостиницы и хостелы Петрозаводска

В столице Карелии продолжаются проверки гостиниц и других объектов размещения на предмет соблюдения правил профилактики новой коронавирусной инфекции.

В ходе рейда специалисты городской администрации и управления по туризму Карелии проверили 18 предприятий. В результате нарушений санитарно-эпидемиологических норм выявлено не было, передает пресс-служба мэрии.

Специалисты проверили соблюдается ли масочный режим, измеряют ли температуру у гостей и сотрудников, есть ли перчатки, защитные экраны, антисептики и санитайзеры, соблюдается ли социальная дистанция, какие средства используются при уборке помещений.



Рейды проходят с апреля. Проверки проходят в отелях, гостиницах и хостелах Петрозаводска - это более 200 учреждений.

Ранее специалисты проверили торговые центры города. В итоге в отношении одноого из предпринимателей был составлен административный протокол за нарушения. (фото пресс-служба администрации города)