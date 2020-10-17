Две группы в детсадах Сортавалы и Петрозаводска отправлены на карантин

Из-за случаев коронавирусной инфекции студентов, школьников переводят на дистанционное обучение, а группы в детских садах отправляют на карантин.

Сегодня утром губернатор написал у себя «ВКонтакте» о том, что на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены семь классов (среднее и старшее звено) в Ледмозерской школе; один класс в петрозаводской гимназии № 30; один класс в школе поселка Мелиоративный; две группы в Карельском колледже культуры и искусств; три группы в Железнодорожном колледже.



Кроме того, по данным главы Карелии, на карантин отправлены одна группа детского сада № 23 в Сортавале и одна группа детского сада № 93 в Петрозаводске.

Общее число заболевших с начала пандемии в Карелии достигло 5169 человек. Ранее Артур Парфенчиков на прямой линии заявил, что в ближайшее время ограничительные меры в республике из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вводиться не будут. В то же время будут ужесточены требования к ношению масок и соблюдению социальной дистанции. (фото на главной sib.fm)