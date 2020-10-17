17 октября 2020, 10:12
Общество

Больницы пополнились новыми пациентами с внебольничной пневмонией

С 1 апреля пневмонией в Карелии заболели 1530 человек

Еще 27 человек за прошедшие сутки госпитализировали с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Летальных исходов за 24 часа в республике не было зафиксировано.

Всего с 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 1530 пациентов. 82 человека умерли, с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода.

Всем пациентам с пневмонией проводится исследование на COVID -19.

Внебольничная пневмония - пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Общие симптомы - кашель, высокая температура, сопровождающаяся потоотделением, ознобом и дрожью, острые, колющие боли в груди, быстрое, неглубокое, часто болезненное дыхание. (фото на главной lada.kz)

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Метки: 
внебольничная пневмония
новости Карелии
оперативный штаб
госпитализация