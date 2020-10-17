За сутки медики выявили более 90 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция была выявлена у 93 человек. По сообщению оперативного штаба, из 93 человек заболели 80, из них 16 человек имеют симптомы средней тяжести.



Новые случаи COVID-19 подтверждены в Петрозаводске – 63 человека, в Сортавале – 4 человека, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, село Кончезеро – 1), в Лоухи – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, поселок Повенец – 1), в Лахденпохском районе – 3 человека (Лахденпохья – 2 , поселок Куркиеки – 1), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Ляскеля), в Суоярви – 1 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 3, Ледмозеро – 1), в Прионежском районе – 3 человека (поселок Ладва-Ветка, ТСН «Загородное», деревня Ужесельга), в Пряжинском районе 5 человек (поселок Эссойла – 1, Пряжа – 3, деревня Виданы – 1). За прошедшие сутки удалось выздороветь 24 пациентам.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 841,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 933,1 случая, по Северо-Западу – 1152,8.

С начала пандемии количество заболевших в Карелии выросло до 5169, выздоровевших 3926, умерших 44. (фото на главной aa.com.tr)