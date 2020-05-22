В Карелии могут изменить механизм выплат врачам за работу с COVID-19

Министерство здравоохранения Карелии предложило исключить ограничения по фактически отработанному времени при расчете региональных выплат врачам.

В правительстве региона решается вопрос с уточнением механизмов расчета региональных выплат. Как сообщает пресс-служба правительства, в прежнюю редакцию постановления внесут поправки.

Согласно постановление, региональные доплаты могут получить не только медицинские работники, непосредственно взаимодействовавшие с больным коронавирусной инфекцией, но и работники, оказывающие помощь гражданам из групп риска (имеющих клинические проявления ОРВИ, пневмонии). Доплаты могут получить участковые терапевты, педиатры, иные врачи и средний медицинский персонал, привлеченный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время постановление устанавливает размеры региональных выплат в зависимости от отработанного работником времени на оказание медицинской помощи и в зависимости от категории персонала.

Также сообщается, что 18 мая в Минздрав республики поступило обращение работников скорой помощи Кондопожской ЦРБ о региональных выплатах. Тогда же прошла встреча специалистов министерства с коллективом учреждения, в ходе которой работникам были даны разъяснения.