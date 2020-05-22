Магазины Петрозаводска проверили на соблюдение мер безопасности

Магазины карельской столицы в течение трех дней проверяли на соответствие правилам безопасности в период пандемии коронавируса.

С 20 по 22 мая ревизоры Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проверили 23 точки в Соломенном, Сулажгоре, Пятом поселке и на Перевалке. Проверке подверглись крупные торговые сети и небольшие точки индивидуальных предпринимателей.



Как сообщается в паблике Госкомитета, специалисты не выявили нарушений установленных требований. В магазинах есть предметы индивидуальной защиты, висят предупредительные знаки, в зависимости от площади помещения допускается определенное количество покупателей.



Работникам рассказали о необходимости дальнейшего соблюдения ограничений, связанных с распространением ковида. Также специалисты предупредили администрации торговых точек об ответственности за несоблюдение ограничительных мер.



В соответствии с распоряжением главы Карелии разметка по социальному дистанцированию в магазинах должна быть увеличена до 4 метров. В случае отсутствие индивидуальных средств защиты и дезинфекции помещений и оборудования руководство торговой сети получает штраф.

Фото: vk.com