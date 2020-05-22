В Петрозаводске бесплатно раздадут десять тысяч защитных масок

С 25 мая на улицах карельской столицы начнут бесплатно раздавать защитные маски. Всего активисты «Молодой гвардии» намерены раздать десять тысяч медицинских изделий, сообщает ИА «Республика». По мнению молодогвардейцев, бесплатной раздачей изделий им удастся сбить цену на маски, которые в период пандемии подорожали, что подтверждают рейды активистов по аптекам.

Активисты будут раздавать средства индивидуальной защиты возле крупных магазинов и аптек с завышенными ценами на изделия.

Первая акция пройдет в следующий понедельник в 15:00 на улице Ленинградская, 13, и около аптек на проспекте Октябрьский, 1 и 22.