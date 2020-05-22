22 мая 2020, 18:53
Общество

Тысячи многолетников украсят клумбы Петрозаводска

Сегодня около 300 растений высадили на Кукковке

Сотрудники Городского комбината благоустройства приступил к оформлению клумб в столице Карелии многолетними цветами.

22 мая около 300 растений высадили на улице Ровио и Сортавальском бульваре. Там появились хосты, астильбы, толстянка, лилейник, гейхеры, рудбекия и вербейник, рассказали в мэрии.

В этом году в Петрозаводске планируют высадить четыре тысячи многолетних растений и 300 тысяч цветов.

Фото: пресс-служба администрации города

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озеленение
новости петрозаводска
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Кукковка
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