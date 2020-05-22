В Родильном доме им. Гуткина откроется хирургический ковид-стационар

В Родильном доме имени Гуткина в Петрозаводске будут оказывать экстренную хирургическую и гинекологическую помощь пациентам с коронавирусом и контактировавшим с ковид-положительными. Подготовка помещений стационара на улице Луначарского завершается, сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. В стационаре будут проводить рентгенологические, эндоскопические и УЗИ-исследования.

По словам министра, помещения первого и третьего этажей отремонтировали полностью, на втором этаже ремонт выполнен частично. Оборудованы «чистая» и «грязная» зоны, шлюз, место санитарной обработки и утилизации медицинских отходов. Установлена новая кислородная разводка в палатах реанимации на втором и третьем этажах, обновлена электрическая проводка.

Также было приобретено медицинское оборудование. В отделении установят цифровой палатный рентгеновский аппарат, переносной аппарат УЗИ, клинический и биохимический анализаторы крови, анализатор мочи и аппарат для исследования свертывающей системы крови.

«Это будет первый ковид-стационар для оказания хирургической помощи, организованный в республике Карелия»,

- сообщил министр. Открыть его планируется в июне.

Фото: vk.com