В мэрии перечислили улицы, с которых уберут аварийные деревья

Карельскую столицу продолжают освобождать от опасных деревьев.

Как сообщили в пресс-центр администрации города, в ближайшее время аварийные деревья срубят на улицах Калинина (возле домов № 28, 64 и 67), Льва Толстого (возле дома № 4), Казарменской, Лизы Чайкиной (возле дома № 10), на проспектах Александра Невского (возле домов № 4 и 6) и Комсомольском (возле дома № 2).



Ранее на Зареке и Голиковке снесли около 200 опасных деревьев. С начала года в Петрозаводске было ликвидировано более 800 опасных растений. В мэрии добавили, что специалисты городского комитета ЖКХ следят за выполнением работ и соблюдением подрядчиками техники безопасности.