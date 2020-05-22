Минимальное пособие на первенца увеличится в России

Госдума приняла закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка. Теперь минимальный размер денежной выплаты будет равняться 6 752 рублям, пишет ТАСС.

«Госдума в пятницу приняла в третьем чтении законопроект, увеличивающий минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей», - сообщает источник.

Инциатива о повышении пособия поступила от Владимира Путина. Повышенные выплаты на первенца получат безработные (например, студенты). Кроме того, максимальный размер пособия для тех, кто потерял работу в период декрета также значительно повысят: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.