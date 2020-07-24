Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений по коронавирусу

Коронавирусные ограничения могут быть полностью сняты в России в феврале 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что к этому времени в стране ожидается формирование популяционного иммунитета к вирусу, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

Мурашко добавил, что смертность от Covid-19 в России составляет 1,62% - это один из самых низких показателей в мире.

Напомним, по данным на 24 июля, в нашей стране зарегистрированы уже более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом.