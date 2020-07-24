Количество зараженных коронавирусом в России превысило 800 тысяч

За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 5811 человек. Умерли 154 пациента. Выздоровели 8444 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 645 человек. В Санкт-Петербурге 181 новый случай, в Мурманской области - 170, в Архангельской области - 68, в Ленинградской области - 45.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус диагностирован 800 849 раз. Скончались 13 046 пациентов. Выздоровели 588 774 человека.