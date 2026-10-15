Четверых водителей лишили прав в Карелии из-за болезни

В Медвежьегорском округе прокурор добился лишения прав нескольких человек

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В Медвежьегорском округе прокуратура добилась лишения водительских прав четверых автомобилистов. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным источника, в ходе проверки было установлено, что четверо жителей округа имеют водительские права, несмотря на наличие у них болезней, не позволяющих управлять транспортом. Это создавало угрозу жизни как самих водителей, так и других участников дорожного движения.

Прокуратура обратилась в суд, который рассмотрел и удовлетворил иски. Водительские удостоверения аннулированы.

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