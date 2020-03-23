Национальная библиотека Карелии закрывается с 24 марта

Сегодня в министерстве культуры Карелии было принято решение о временной приостановке деятельности Национальной библиотеки. Учреждение будет закрыто с 24 марта, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

Как пояснили в ведомстве, на прошлой неделе библиотека работала в обычном режиме. Исключение составили массовые мероприятия, которые были отменены. При этом, количество посетителей Национальной библиотеки даже выросло по сравнению с обычными днями.

После проведения анализа посещаемости стало ясно, что библиотека не может соблюсти необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, а именно нахождение в здании одновременно не более 50 человек. Поэтому было принято решение о приостановке деятельности.

Национальная библиотека будет снова открыта для читателей после отмены в республике режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавируса.

Отметим, что муниципальные библиотеки Петрозаводска закрылись еще не прошлой неделе.