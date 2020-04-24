Свежие данные по коронавирусу в Карелии будут выкладывать в соцсетях

В соцсети «ВКонтакте» начал работу официальный аккаунт оперативного штаба Правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом https://vk.com/public194559207.

В официальной группе оперштаба публикуется достоверная, объективная и полезная информация о ситуации с COVID-19 в нашем регионе, сообщает Управление пресс-службы главы Республики Карелия.

В группе будут появляться не только оперативные данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, но и информация о борьбе с новым опасным заболеванием, мерах поддержки граждан и экономики в период пандемии.

Кроме того, оперштаб открыл свой канал в мессенджере Telegram https://t.me/koronavirus_Karelia.