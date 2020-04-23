Коллег Россыпнова проверили на COVID-19 и отпустили из обсерватора

Работников карельского Минстроя проверили на коронавирус. Результаты не подтвердили у них наличие инфекции. Служащих ведомства отпустили из обсерватора, сообщает официальная группа оперштаба правительства Карелии.

Напоним, сотрудников Минстроя изолировали, как контактировавших с министром Виктором Россыпновым. Его ранее госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. У чиновника ковид не подтвердился. У него выявили ОРВИ.

«Результаты тестов, выполненные в Центре гигиены и эпидемиологии Республики Карелия, отрицательные и у министра, и у служащих министерства»,

- сообщает группа оперштаба.

Напомним, по последним данным количество заболевших в республике составляет 37 человек, два человека выздоровели, в обсервации 28 человек, на самокарантине 1997.