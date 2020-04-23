Коронавирус не подтвердился у карельского министра

Коронавирусная инфекция не выявлена у главы карельского Минстроя Виктора Россыпнова. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия». По сообщению группы, у министра ОРВИ.

«Результат лабораторного исследования на COVID-19 у руководителя Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики - отрицательный»,

- говорится в сообщении паблика.



Напомним, министр был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с признаками острой респираторной инфекции. У него подозревали COVID-19. Россыпнова поместили в изолированный бокс, часть сотрудников ведомства отправили в обсерватор, часть находится на самоизоляции дома. В здании министерства на улице Антикайнена провели дезинфекцию. Сообщалось, что министр сдал тест на коронавирус. Первый результат оказался положительным. Но картины, характерной для COVID-19, не было выявлено.

По сообщению паблика, у сотрудников Минстроя, которые были помещены в обсерватор, взяты тесты на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, их отпустят домой.