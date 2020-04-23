23 апреля 2020, 14:27
Трассу «Кола» перекроют на два часа
Развод моста рядом с Лодейным Полем остановит движение по федеральной автодороге в пятницу
24 апреля на трассе «Кола» движение полностью остановится на два часа. Будет произведен развод моста рядом с городом Лодйное Поле в Ленинградской области, сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Мост через Свирь - совмещенный, используется для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Его разведут с 8:50 до 10:50 утра.
Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.