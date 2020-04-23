Маленький ребенок подавился арахисом и умер в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области устанавливаются причины смерти двухлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик подавился арахисом, пишет 47news.

По данным издания, вечером 22 апреля в местную больницу пришел 31-летний мужчина. Он принес своего сына. Отец рассказал, что ребенок ел дома арахис и подавился.

Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика им не удалось.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти малыша.