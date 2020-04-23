Количество заболевших Covid-19 в России превысило 62 тысячи человек

За последние сутки в России зарегистрировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 42 человека. 471 пациент сумел выздороветь, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 1959 человек. В соседних с Карелией регионах ситуация следующая: Санкт-Петербург - 191 новый пациент, Мурманская область - 97, Ленинградская область - 39, Вологодская область - 6, Архангельская область - 3.

Всего на сегодняшний день в нашей стране 62 773 зараженных Covid-19. За весь период умерли 555 человек.