Глава Минстроя Карелии Россыпнов сдал положительный тест на Covid-19

Управление пресс-службы главы РК раскрыло личность министра, госпитализированного с подозрением на коронавирус. Им оказался глава Минстроя РК Виктор Россыпнов.

Сообщается, что Россыпнов доставлен в республиканскую инфекционную больницу с признаками острой респираторной инфекции. Чиновник помещен в изолированный бокс, часть сотрудников министерства отправлена в обсерватор, часть находится на самоизоляции дома. В здании министерства на улице Антикайнена проводится дезинфекция.

Виктор Россыпнов сдал тест на коронавирус. Первый результат оказался положительным. Однако картины, характерной для Covid-19, не выявлено. Врачи ожидают результаты второго теста.