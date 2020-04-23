Гуляющим жителям Калевалы раздали памятки по профилактике коронавируса

Уполномоченные сотрудники Отряда противопожарной службы по Калевальскому району вместе с представителями администрации и полиции провели рейд в Калевале по соблюдению жителями режима повышенной готовности. В ходе мероприятия выяснилось, что ограничения и меры безопасности соблюдают не все граждане, сообщает паблик «ГКУ РК «ОПС по Калевальскому району».



22 апреля участники рейда разъясняли гражданам последствия несоблюдения мер безопасности в период распространения коронавируса. У некоторых граждан не было при себе масок и перчаток.



Гражданам дали рекомендации по личной безопасности и безопасности членов семьи, раздали памятки по профилактике распространения коронавируса.

«Такие мероприятия носят больше рекомендательный характер и в первую очередь направлены на защиту населения, в данном случае – от самих себя»,

- говорится в сообщении группы.

Напомним, одиночные прогулки либо с проживающими по одному адресу членами семьи были разрешены уже с 16 апреля жителям Муезерского и Калевальского районов в связи с тем, что там относительно благополучная обстановка по коронавирусу. А с 20 апреля жители Карелии, за исключением Петрозаводска, Сегежи и Кондопоги, могут выходить на небольшие прогулки.

Фото: vk.com