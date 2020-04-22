Пожарные доставили продукты жителям острова в Карелии

Жители острова Большой Климецкий во время пандемии оказались в затруднительном положении.

На помощь обитателям деревни Сенная Губа в Медвежьегорском районе пришли сотрудники 14 пожарно-спасательной части по охране музея-заповедника «Кижи». Об этом сообщает паблик «1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия».

Сообщается, что в связи с отменой регулярных пассажирских рейсов вертолета Ми-8 на острова Кижского ожерелья пожарные доставили продукты первой необходимости жителям деревни.

Фото: vk.com