Поселок Заречный остался не только без продуктов, но и ФАПа

Жителей поселка Заречный в составе Костомукшского городского округа предупредили о неработающем фельдшерско-акушерском пункте.

Как сообщает паблик межрайонной больницы, ФАП не будет работать с 1 по 31 мая. Таким образом, поселок остался не только без ФАпа, но и столкнулся с проблемой доставки продуктов питания.

По всем вопросам жителям рекомендовано обращаться по телефону к фельдшеру и в приемную заведующей поликлиникой. Номера телефонов – здесь.

При обращении в поликлинику амбулаторные карты нужно заказывать заранее у фельдшера по телефону.

При этом жители поселка смогут вызывать врача на дом по телефону 8-981-408-03-08 с 07:30 до 17:00 с понедельника по пятницу, суббота с 09:00 до 13:00.