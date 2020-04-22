Жителям на севере Карелии некому доставить продукты
На официальной странице органов местного самоуправления Костомукши появился пост с просьбой к предпринимателям о помощи.
«В условиях угрозы распространения коронавируса на территории КГО существует необходимость организации доставки продуктов в пос. Заречный и отдаленные районы города: на ул. Мира, 15, 17, 19, в район Контокки»,
- говорится в сообщении паблика.
Предпринимателей просят организовать такие услуги. Местные власти в рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства готовы возместить 70% затрат на приобретение горюче-смазочных материалов при доставке товаров первой необходимости в поселок Заречный.
Тех, кто готов помочь, просят обращаться к начальнику управления экономического развития Зое Бубновой. Контакты - здесь.
Фото: inosmi.ru