Жителям на севере Карелии некому доставить продукты

На официальной странице органов местного самоуправления Костомукши появился пост с просьбой к предпринимателям о помощи.

«В условиях угрозы распространения коронавируса на территории КГО существует необходимость организации доставки продуктов в пос. Заречный и отдаленные районы города: на ул. Мира, 15, 17, 19, в район Контокки»,

- говорится в сообщении паблика.

Предпринимателей просят организовать такие услуги. Местные власти в рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства готовы возместить 70% затрат на приобретение горюче-смазочных материалов при доставке товаров первой необходимости в поселок Заречный.

Тех, кто готов помочь, просят обращаться к начальнику управления экономического развития Зое Бубновой. Контакты - здесь.

Фото: inosmi.ru