Отель «Прионежский» в Петрозаводске превратят в обсерватор

В карельской столице готовят еще один обсерватор для прибывших из эпидемиологически неблагополучных районов, и тех, кто контактировал с больными коронавирусом.

Пункт изоляции на 36 койко-мест откроют на базе отеля «Прионежский» на улице Федосовой, сообщили в пресс-центре городской администрации. Приобретение оборудования и необходимых материалов будет финансироваться за счет регионального бюджета.

В ближайшее время также появится обсерватор на базе санатория «Белые ключи». При необходимости пункт сможет принять более 150 граждан. Еще два обсерватора общей вместимостью более 70 мест работают в гостинице «Маски» и в Доме сестринского ухода.

Всего в Петрозаводске планируют создать 600 койко-мест. Ранее городские власти обратились к владельцам объектов массового размещения людей с предложением создать места обсервации на базе гостиниц.

Фото: пресс-служба администрации города