Десятки высокотехнологичных аппаратов закупят для Карелии в 2020 году

Новая медицинская техника будет закуплена в 2020 году в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Об этом говорится в пресс-релизе аппарата Совета безопасности России, пишет ТАСС.

«В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2020 году запланирована закупка 27 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе трех компьютерных томографов. По профилю «онкология» в Карелии в 2020 году будет приобретено 29 единиц высокотехнологичной медицинской техники»,

– говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в текущем году семь единиц рентгендиагностической техники доставят в межрайонную больницу №1, городскую детскую поликлинику №2, Питкярантскую, Олонецкую, Сегежскую и Пряжинскую центральные районные больницы.

Напомним, Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства. Возглавляет ее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.